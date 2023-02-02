Resteverwertung: Schweinebraten wird zum BurgerJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 02.02.2023: Resteverwertung: Schweinebraten wird zum Burger
Folge vom 02.02.2023
Ein knuspriger Schweinebraten mit Dunkelbiersauce, Apfelrotkohl und Kartoffelbrei. Das leckere Fleischstück gilt zu Recht als der beliebteste Braten der Deutschen. Doch was tun, wenn die Hälfte übrigbleibt? Profikoch Dirk Hoffmann zeigt, was wir aus den Resten vom Sonntagsbraten leckeres zaubern können: Einen Pulled Pork Burger mit Rotkohl-Chutney und Kartoffelpüree-Brötchen.