Abenteuer Leben täglich
Folge vom 03.07.2023: Der Weg der Blaubeeren
42 Min.Folge vom 03.07.2023Ab 12
Das ganze Jahr hindurch sind die blauen Beeren im Supermarkt erhältlich. Und das noch nicht einmal sehr teuer. Während der Konsum rasant gestiegen ist, hat sich der Preis halbiert. Und das obwohl die Beeren oft von weit herkommen, beispielsweise aus Südamerika oder Südafrika. Abenteuer Leben wollte herausfinden, warum das so ist, und hat eine der größten Blaubeerfarmen nördlich von Kapstadt besucht.