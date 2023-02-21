Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
43 Min. Ab 12

Dirk Hoffmann ist in Paris unterwegs und erkundet das beste Straßenessen der französischen Hauptstadt. Dirk probiert afrikanisches Soul Food mit Hühnchen und gebackenen Kochbananen, eine neue Variante des Croque Monsier und auf einem Markt im Stadtzentrum von Paris, bereitet ein stadtbekannter Streetfood Artist das beste Sandwich überhaupt. Können diese und noch viele anderer Streetfood Spezialitäten unseren Dirk überzeugen?

