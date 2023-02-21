Abenteuer Leben täglich
Folge vom 21.02.2023: Streetfood in Paris
Dirk Hoffmann ist in Paris unterwegs und erkundet das beste Straßenessen der französischen Hauptstadt. Dirk probiert afrikanisches Soul Food mit Hühnchen und gebackenen Kochbananen, eine neue Variante des Croque Monsier und auf einem Markt im Stadtzentrum von Paris, bereitet ein stadtbekannter Streetfood Artist das beste Sandwich überhaupt. Können diese und noch viele anderer Streetfood Spezialitäten unseren Dirk überzeugen?