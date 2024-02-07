Roboter im Test: Wie effektiv sind Saug- und Wischroboter bei der Hausarbeit?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 07.02.2024: Roboter im Test: Wie effektiv sind Saug- und Wischroboter bei der Hausarbeit?
Folge vom 07.02.2024
Unterstützung bei lästiger Hausarbeit hätten wir doch alle gerne. Saug- und Wischroboter sind voll im Trend und ziehen vermehrt in deutsche Wohnungen ein. Doch wie gut helfen diese Haushaltsroboter wirklich? Wir nehmen den Roboter kräftig in die Mangel. Themen unter anderem: Achims Hack Check Currywurst, Nationenkampf - Haxen-Duell, Der Schlangenmann