Kabel Eins
Folge vom 07.02.2024
43 Min.
Ab 12

Unterstützung bei lästiger Hausarbeit hätten wir doch alle gerne. Saug- und Wischroboter sind voll im Trend und ziehen vermehrt in deutsche Wohnungen ein. Doch wie gut helfen diese Haushaltsroboter wirklich? Wir nehmen den Roboter kräftig in die Mangel. Themen unter anderem: Achims Hack Check Currywurst, Nationenkampf - Haxen-Duell, Der Schlangenmann

