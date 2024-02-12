Pani Puri: Indiens beliebter Straßensnack mit SpaßgarantieJetzt kostenlos streamen
43 Min.Folge vom 12.02.2024Ab 12
In Indien sind Pani Puri die beliebten, knusprigen Teigkugeln, die an jeder Straßenecke verkauft werden. Sie sind der erfolgreichste indische Straßensnack und bieten Spaß für Jung und Alt. Doch was macht sie so besonders und beliebt? Themen unter anderem: Außergewöhnliche Hotels weltweit, Fesenmairs finest: Skihütten Kracher, Betten für Millionäre