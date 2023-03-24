Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Schlemmerparadies Etna

Kabel Eins
Folge vom 24.03.2023
Schlemmerparadies Etna

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 24.03.2023: Schlemmerparadies Etna

42 Min.
Ab 12

Dass es in Italien unglaublich leckeres Essen gibt, ist nichts Neues - aber hier sollen die Spezialitäten ganz besonders hervorragend schmecken: In Sizilien am Fuße des Vulkans Etna - dem größten, aktiven Vulkan Europas. Durch die Vulkan-Erde und dem besonderen Klima ist ein fruchtbares Paradies entstanden. Halbitalienerin Stella Klein erkundet die Spezialitäten des Etna: Olivenöl, Zitronen-Granita und der Ricotta.

