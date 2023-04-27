Der Reparator - KabeldefekteJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 27.04.2023: Der Reparator - Kabeldefekte
41 Min.Folge vom 27.04.2023Ab 12
Der Laptop lädt nur noch sporadisch, bei der Küchenmaschine ist das Kabel aus Versehen mehrfach auf der heißen Herdplatte gelandet und aus dem Wasserkocher schmort sich plötzlich ein Kabel durch den Standfuß: Grund für viele, diese Geräte zu entsorgen. Aber oft liegt das Problem gar nicht im Gerät selbst, sondern lediglich am Kabel. Der Reparator Lars Gauster zeigt, wie man Kabeldefekte ganz easy reparieren kann. Und: Top X Desserts aus drei Zutaten