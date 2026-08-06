An der wunderschönen Balkan-Küste werden Urlauber unschön zur Kasse gebetenJetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur
Folge vom 06.08.2026: An der wunderschönen Balkan-Küste werden Urlauber unschön zur Kasse gebeten
88 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 6
Montenegro und Kroatien bieten zwar landschaftliche Schönheit mit der Bucht von Kotor, über tausend Inseln und Dubrovniks Altstadt, doch hinter der Postkartenidylle lauert oft Abzocke. Peter Giesel reist entlang der Balkan-Küste und prüft, wo Urlauber kräftig zur Kasse gebeten werden.