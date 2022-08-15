Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Heckenkontrolle in der Kleingartenkolonie

Kabel EinsFolge vom 15.08.2022
Thema u.a.: Heckenkontrolle in der Kleingartenkolonie

Thema u.a.: Heckenkontrolle in der Kleingartenkolonie Jetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 15.08.2022: Thema u.a.: Heckenkontrolle in der Kleingartenkolonie

61 Min.Folge vom 15.08.2022Ab 12

Sind die Hecken in der Kleingartenanlage Kolonie Abendruh in Berlin- Zehlendorf auf die richtige Höhe geschnitten? Der Vorsitzende des Vereins überprüft genau, ob die Pächter der Anlage sich an die Regel des Bundeskleingartengesetztes halten. Außerdem ist die Fahrradstaffel der Verkehrspolizei unterwegs in Leipzig und überwacht Gefahrenzonen auf der Straße. Und: Polizeireport - dreister Handydiebstahl in Düsseldorf.

