Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 23.03.2022: Thema u. a.: Schwerer Autounfall - Rettungsdienst Flughafen München
Folge vom 23.03.2022
Am Flughafen München sind die Notfallsanitäter Florian und Marcel von den Maltesern stationiert. Sie werden zu einem schweren Autounfall auf einer Landstraße nahe des Flughafens gerufen. Was erwartet sie? Und: Die Zöllner Adalbert und Alexander kontrollieren eine Reisende aus dem Kosovo. In ihrem Koffer finden sie zahlreiche Utensilien für einen Henna-Abend. Schnell stellen die Zöllner fest, dass die Reisende damit ihre Freimenge für Einkäufe weit überschritten hat.