Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 11: Der Chupacabra
43 Min.Ab 12
In einem Lager für illegale mexikanische Wanderarbeiter kommt es zu einem Eifersuchtsdrama mit tödlichem Ausgang. Die seltsamen Begleitumstände der Tat rufen Mulder und Scully auf den Plan, die schon bald zu der Überzeugung gelangen, dass hier kein Fall von Blutrache, sondern eine Pilzinfektion aus dem Weltall immer neue Opfer fordert. Die Mexikaner glauben, dass Eladio, einer der Arbeiter, der so genannte "Chupakabra" ist - jeder, der mit ihm in Berührung kommt, muss sterben ...
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
12
