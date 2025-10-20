Zum Inhalt springenBarrierefrei
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Tempus fugit (2)

Staffel 4Folge 18

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 18: Tempus fugit (2)

Sergeant Louis Frisch sollte zunächst über die Verwicklungen des Militärs in den Flugzeugabsturz aussagen; dies wird ihm nun untersagt. Sharon, die ähnliche Pusteln bekommen hat wie die Leiche von Max, erzählt Scully, dass sie von ihrem Arbeitgeber etwas gestohlen hat, bei dem es sich angeblich um außerirdische Technologie handelt. Mulder kann das von Sharon gestohlene Bauteil in seinen Besitz bringen. Auf dem Rückflug nach Washington wird seine Maschine ebenfalls entführt.

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

