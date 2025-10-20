Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 2: Blutschande
41 Min.Ab 16
Sheriff Taylor bittet das FBI um Unterstützung, als in dem kleinen Nest Home ein vergrabenes Baby gefunden wird, das schwere Missbildungen aufweist. Hauptverdächtig ist die gefürchtete Familie Peacock, die angeblich seit Generationen Inzest praktiziert. Allerdings lebt in der Familie seit zehn Jahren keine Frau mehr. Als die Peacocks Sheriff Taylor und seine Frau ermorden, durchsuchen Fox Mulder und Dana Scully das Haus der Familie - und sie machen eine grauenvolle Entdeckung ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren