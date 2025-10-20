Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 16: Unsichtbar
42 Min.Ab 12
Nachdem General MacDougal in seinem Dienstfahrzeug Opfer eines Attentats geworden ist, hat das FBI den Auftrag bekommen, hochrangige Militärs zu beschützen. Vom Anführer einer paramilitärischen Gruppe erhält Fox Mulder einen Tipp: Demnach steckt angeblich ein ehemaliger amerikanischer Kriegsgefangener hinter dem Anschlag. Der Mann wird in einem Internierungslager der Armee untergebracht. Doch kurz darauf fällt ein zweiter General einem Attentat zum Opfer.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren