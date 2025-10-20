Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 19: Rückkehr aus der Zukunft
42 Min.Ab 16
Die beiden Biochemiker Jason Nichols und Lucas Menand streiten gerade über Forschungsergebnisse, als ein alter Mann Lucas' Tod voraussagt. Die beiden halten den Mann für übergeschnappt. Tatsächlich stirbt Lucas, und Jason wird nun des Mordes verdächtigt. Natürlich glaubt niemand die Geschichte von dem alten Mann - bis auf Special-Agent Fox Mulder. Er und seine Partnerin Dana Scully kommen einem merkwürdigen Wesen aus einer dreißig Jahre entfernten Zukunft auf die Spur.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren