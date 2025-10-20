Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 23: Dämonen
Mulder bittet Scully, ihm in Providence, Rhode Island, behilflich zu sein. Als Scully dort eintrifft, findet sie Mulder völlig verwirrt vor: Er kann sich an nichts erinnern. Als das Ehepaar Amy und David Cassandra tot aufgefunden wird, fällt der Verdacht auf Mulder, doch Dana Scully kann ihn entlasten. Die beiden Agenten kommen dem Arzt Dr. Goldstein auf die Spur, der seine Patienten mit einer seltsamen Droge behandelt.
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
