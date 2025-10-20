Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Ein Spiel

20th CenturyStaffel 5Folge 10
Ein Spiel

Ein SpielJetzt kostenlos streamen

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 10: Ein Spiel

43 Min.Ab 16

Der erste Stopp einer kleinen Wochenend-Spritztour führt Scully zu einem Supermarkt in Maine, in dem sich die Kunden in einem kollektiven Anfall von Wahnsinn offensichtlich selbst verstümmelt haben ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
20th Century
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Alle 9 Staffeln und Folgen