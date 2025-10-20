Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 9: Die Wurzeln des Bösen
44 Min.Ab 12
In Coats Grove wurde der Plantagenbesitzer Phil Rich ermordet. Mulder und Scully trauen dessen Stiefsohn Bobby die Tat zwar nicht zu, allerdings verhalten sich er und seine Freundin Lisa höchst verdächtig. Wenig später stirbt auch Lisas Vater unter rätselhaften Umständen. Mulder und Scully begegnen der Psychologin Karin Matthews, bei der Bobby und Lisa in Behandlung sind. Es stellt sich heraus, dass Karins Vater vor 20 Jahren auf ebenso merkwürdige Weise ums Leben gekommen ist.
Weitere Folgen in Staffel 5
Alle Staffeln im Überblick
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
