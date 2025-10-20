Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 4: Vom Erdboden verschluckt
43 Min.Ab 12
Als an der Westküste Floridas ein Vermessungsteam spurlos verschwindet, erinnert sich Fox Mulder an eine X-Akte aus dem Jahre 1952: Damals sorgten so genannte Motten-Menschen für Aufregung bei den Behörden. Nun gelingt es Mulder und seiner Kollegin Dana Scully mit Infrarotgeräten, diese Wesen tatsächlich aufzuspüren. Im letzten Moment kann Dana Scully ihren Partner aus einer lebensgefährlichen Situation retten - um kurz darauf eine grausige Entdeckung zu machen.
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
