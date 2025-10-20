Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 15: Gute Patrioten
44 Min.Ab 12
USA, 1990: Detective Mulder steht noch am Anfang seiner Karriere beim FBI. Bei seinen Recherchen stößt er auf den Ex-FBI-Agenten Dales, der zur Zeit der McCarthy-Ära versucht hatte, ein Verbrechen aufzuklären, an dem Mulders Vater offenbar beteiligt gewesen war. Dales ermittelte, dass mehrere Angestellte aus dem Außenministeruim zu ahnungslosen Testpersonen eines Experiments - der sogenannten "Xenontransplantation" - und damit zu Monstern und Mördern wurden.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick