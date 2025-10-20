Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 6: Der große Mutato
45 Min.Ab 12
Als Hommage an die klassischen Frankenstein-Filme produzierte Chris Carter die Episode "Der große Mutato" in schwarz-weiß: Shaineh Berkowitz behauptet, von einem Monster vergewaltigt worden zu sein. Mulder und Scully entdecken Ähnlichkeit des beschriebenen Monsters mit der Comicfigur "Der große Mutato". Sie treffen auf Dr. Pollidori. Der Gentechniker entpuppt sich als neuzeitlicher Dr. Frankenstein, und das Monster ist das Ergebnis seiner Experimente.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren