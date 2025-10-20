Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 18: Die Pine-Bluff-Variante
44 Min.Ab 16
Mulder ermittelt undercover bei einer terroristischen Vereinigung und gerät dabei zwischen die Fronten eines Machtkampfes innerhalb der Terrororganisation. Um seine Tarnung nicht auffliegen zu lassen, muss er an einem Banküberfall teilnehmen ...
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
