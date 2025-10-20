Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 21: Drei Wünsche
43 Min.Ab 12
Mulder und Scully ermitteln in einem merkwürdigen Fall: Dem Möbelladenbesitzer Gilmore ist der Mund zugewachsen, als sich sein Angestellter Anson Stokes gewünscht hat, er solle den Mund halten. Doch Anson Stokes ist unauffindbar. Wie sich herausstellt, ist er unsichtbar. Als man seine Leiche findet, stößt Scully auf eine mysteriöse Vorgeschichte.
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
