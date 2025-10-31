Alias - Die Agentin
Folge 12: Davongekommen
41 Min.Ab 12
Sydney und Dixon werden von Sloane beauftragt, den Prototypen eines Raketensteuerungssystems zu stehlen, der von Karl Schatz für die Triade von Paris nach Berlin gebracht werden soll. Der CIA hingegen verlangt von Sydney, den Prototypen durch eine Kopie zu ersetzen und diese an Sloane auszuhändigen. Alles läuft nach Plan, bis Ariana Kane Sydney in Paris ausfindig macht und Vaughn als CIA-Agenten identifiziert. Sydney muss handeln, sonst wird sie als Doppelagentin entlarvt ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick