Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alias - Die Agentin

Endspiel

DisneyStaffel 2Folge 19
Endspiel

EndspielJetzt kostenlos streamen

Alias - Die Agentin

Folge 19: Endspiel

41 Min.Ab 12

Während Sloane in seinem Versteck auf Rache nach dem Mörder seiner Frau sinnt, sucht Sydney nach einer Spur zu ihm und Derevko. Zur gleichen Zeit erhält Neil Caplan von Irina genetische Daten, aus denen er die DNA einer bestimmten Person entschlüsseln soll. Caplan ahnt indes nicht, dass der russische Geheimdienst mit dem Code "Endspiel" gerade seine Tötung angeordnet hat. Um dies zu verhindern, folgt ihm Sydney auf eigene Faust nach Spanien ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Alias - Die Agentin
Disney
Alias - Die Agentin

Alias - Die Agentin

Alle 5 Staffeln und Folgen