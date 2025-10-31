Alias - Die Agentin
Folge 15: Freier Agent
42 Min.Ab 12
Als Sydney mit dem Gedanken spielt, bei der CIA aufzuhören, versucht Kendall sie zu erpressen. Sie könne nie mehr in ein normales Leben zurückkehren, und ihre Mutter würde sie auch nie mehr sehen. Dagegen möchte Irina verhindern, dass Sydney ihretwegen bei der CIA bleibt und erklärt, sie würde dann den Kontakt zu ihr abbrechen. Doch als bekannt wird, dass Sloane den Mathematiker Caplan entführt und in die Schweiz verschleppt hat, ist Sydney klar, dass sie noch gebraucht wird ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick