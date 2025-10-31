Alias - Die Agentin
Folge 20: Countdown
40 Min.Ab 12
Rambaldi hatte in seinen Schriften über das Herz das DNA-Profil eines Mannes namens Proteo Di Regno gezeichnet - laut Marshall ist das der Schlüssel zu den apokalyptischen Voraussagen auf Seite 94 des Rambaldi-Manuskripts. Eine dieser Prognosen soll in 48 Stunden eintreten. Sydney und Dixon erhalten den Auftrag, Di Regno in Panama zu stellen - doch sie kommen zu spät: Di Regno wurde ermordet und sein Herz entfernt. Die heiße Spur führt zu einem Hafen in Kolumbien ...
