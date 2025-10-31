Alias - Die Agentin
Folge 14: Doppelter Agent
42 Min.Ab 12
CIA-Agent Lennox verbringt in einem Berliner Hotel romantische Stunden mit seiner Partnerin Emma. Als er unter die Dusche geht, schleicht sich Emma zum Laptop und schreibt: "Operation abbrechen, Lennox ist ...". Doch dann wird sie von Lennox, der mit Sloane gemeinsame Sache macht, erwischt. Lennox weiß, dass er enttarnt ist - das Todesurteil für Emma. Mit Sprengstoff bepackt, findet sie sich auf einer Berliner Straße wieder. Per Fernzünder löst Lennox die Explosion aus ...
