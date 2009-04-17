Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 1: Folge 031
42 Min.Folge vom 17.04.2009
Alisa ist nach der gemeinsamen Liebesnacht mit Christian im siebten Himmel, und auch Christian spürt eine Nähe und Vertrautheit, die er mit Ellen nicht kennt. Ihm wird klar, dass Alisa mehr für ihn sein könnte. Alisa weiß zwar, dass Christian noch Zeit braucht, um sich über seine Gefühle Klarheit zu verschaffen, doch sie überrascht ihn dennoch mit einem Geständnis. In der Firma schlagen unterdessen die Wogen hoch. Karl will gegen das neue Arbeitszeitmodell vorgehen und daher die Wahl des Betriebsratsvorsitzenden vorziehen. Zu Karls Überraschung ist Bernhardt Hundt auf dieselbe Idee gekommen, und so wird noch am selben Tag gewählt.
