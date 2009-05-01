Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 3Folge 11vom 01.05.2009
Alisa und Christian genießen ihr Liebesglück und ahnen nicht, dass Ellen in Lebensgefahr schwebt. Als sie die Nachricht vom Feuer in der alten Fabrik erreicht, eilen Alisa und Christian bestürzt zum Unglücksort. Bernhardt und Conny Hundt sind in großer Sorge, denn sie befürchten, dass sich ihre Tochter Caro in den Flammen befindet, da man in der brennenden Fabrik ihren Schlafsack gefunden hat. Doch als Ellens Handy aus den Flammen geborgen wird, ist Christian klar, dass auch Ellen in der Fabrik sein muss. Christian schlägt alle Warnungen in den Wind und geht in die Fabrik, während Alisa um sein Leben bangt. Es gelingt Christian, Ellen aus dem Feuer zu retten, doch aufgrund ihrer schweren Brandverletzungen schwebt Ellen in Lebensgefahr.

