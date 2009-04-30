Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 10: Folge 040
Alisa ahnt nicht, dass Ellen Christian noch nicht aufgegeben hat und versucht, sich mit der Situation zu arrangieren. Dana ist fassungslos, als sie mit anhört, dass Oskar mit Ellen eine Affäre hatte. Als sie Oskar darauf anspricht, kanzelt er sie brutal ab. Erst als Christian die Hochzeit absagt, realisiert Ellen, dass sie den Kampf um ihn wirklich verloren hat. Während Christian in Alisas Armen liegt, lässt Ellen ihrer Wut und Verletztheit freien Lauf. Sie hastet in die alte Fabrik, um Alisas Schleifmaschine zu zerstören. Als die Tür hinter ihr zuschlägt, lässt sie von der Maschine ab und bemerkt panisch, dass in der alten Fabrik ein Feuer ausgebrochen ist, das sich schnell ausbreitet. Ellen versucht zu fliehen, aber sie muss feststellen, dass die Tür verriegelt ist.
