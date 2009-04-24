Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 6: Folge 036
43 Min.Folge vom 24.04.2009
Alisas Hoffnung, dass Christian sich für sie entscheidet, schwindet, denn Ludwig übt Druck auf Christian aus, damit er zu Ellen zurückkehrt, und Ellen versucht, ihn über sein schlechtes Gewissen zu manipulieren. Auch auf Alisas Eltern wird Druck ausgeübt: Oskar will die Verhandlungen in Sachen Umstrukturierung bei "Castellhoff-Optik" positiv für sich beeinflussen, und da er von Karls angespannter Finanzlage weiß, versucht er, ihn zu bestechen. Christian bleibt bei seiner Entscheidung, sich von Ellen zu trennen, und just in dem Moment, in dem Alisa die Hoffnung schon fast aufgegeben hat, sucht Christian das Gespräch mit ihr.
