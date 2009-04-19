Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 2: Folge 032
42 Min.Folge vom 19.04.2009
Christian ist von Alisas Liebesgeständnis überfordert. Er braucht Zeit, um herauszufinden, für wen sein Herz schlägt. Gleichzeitig sichert er Alisa jedoch zu, der Einführung des neuen Arbeitszeitmodells entgegenzuwirken und legt sich dafür sogar mit Ludwig an. Karl ist fassungslos, dass Bernhardt Hundt die Wahl zum Betriebsratsvorsitzenden gewonnen hat und beschließt mit Alisa, der Geschäftsführung alternative Arbeitszeitmodelle zu unterbreiten. Ellen bemüht sich, die Vorbereitungen für die Hochzeit mit Christian voranzutreiben und erlebt dabei eine böse Überraschung.
