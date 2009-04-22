Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 3Folge 4vom 22.04.2009
42 Min.Folge vom 22.04.2009Ab 6

Während Alisa auf eine klare Entscheidung von Christian wartet, weil dieser seine Hochzeit mit Ellen noch nicht absagen will, beteiligt sie sich mit Karl an einem Warnstreik gegen das neue Arbeitszeitmodell. Inzwischen wird Christian von seinem Vater unter Druck gesetzt, bei Lilianas Wohltätigkeitsveranstaltung mit Ellen als glückliches Paar aufzutreten. Alisa glaubt enttäuscht, dass Christian sich für Ellen entschieden hat und wirft ihm vor, nur eine Marionette seiner Familie zu sein. Unterdessen gesteht Dana Ellen völlig verzweifelt, Oskar all die Jahre verheimlicht zu haben, dass sie keine Kinder bekommen kann.

