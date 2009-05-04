Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 12: Folge 042
43 Min.Folge vom 04.05.2009Ab 12
Alisa und Christian haben ein schlechtes Gewissen, denn beide geben sich die Schuld an Ellens Unfall, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Christian ist unendlich erleichtert, als Paul Ellen zurück ins Leben holt. Während Alisa im Kreise ihrer Familie in dieser Situation Unterstützung erhält, wird Christian von Ludwig erneut unter Druck gesetzt, sich endlich von Alisa zu trennen. Doch es kommt noch schlimmer.
