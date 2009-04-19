Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 032

TelenovelaStaffel 3Folge 2vom 19.04.2009
Folge 032

Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 2: Folge 032

42 Min.Folge vom 19.04.2009

Christian ist von Alisas Liebesgeständnis überfordert. Er braucht Zeit, um herauszufinden, für wen sein Herz schlägt. Gleichzeitig sichert er Alisa jedoch zu, der Einführung des neuen Arbeitszeitmodells entgegenzuwirken und legt sich dafür sogar mit Ludwig an. Karl ist fassungslos, dass Bernhardt Hundt die Wahl zum Betriebsratsvorsitzenden gewonnen hat und beschließt mit Alisa, der Geschäftsführung alternative Arbeitszeitmodelle zu unterbreiten. Ellen bemüht sich, die Vorbereitungen für die Hochzeit mit Christian voranzutreiben und erlebt dabei eine böse Überraschung.

