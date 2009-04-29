Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 3Folge 9vom 29.04.2009
Während Alisa klar wird, dass Ellen und das Kind ein fester Bestandteil ihrer Zukunft mit Christian sein werden, ist Ellen entsetzt, dass Christian trotz ihrer Schwangerschaft nicht zu ihr zurückkommen will. Sie versucht weiter, Christian zu manipulieren, doch dieser steht zu Alisa. Oskar muss die Produktion steigern, um den Teeland-Auftrag zu erfüllen. Als er ein Gespräch zwischen Christian und Bernhardt Hundt über die anstehende Brandschutzprüfung mithört, entwickelt er einen Plan. Dana ist enttäuscht von Oskar und will sich von Ellen trösten lassen. Dabei erfährt sie etwas, das ihre Welt aus den Angeln hebt.

