Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 148

TelenovelaStaffel 10Folge 13vom 12.10.2009
Folge 148

Folge 13: Folge 148

43 Min.Folge vom 12.10.2009Ab 6

Alisa möchte sich sofort als mögliche Spenderin testen lassen und ist sich sicher, Jonas retten zu können. Christian ist die ganze Zeit an ihrer Seite. Indes absolviert Dana einen ersten Probetag als Geschäftsführerin des Country Clubs - nicht ohne Schwierigkeiten, was die Personalführung betrifft. Oskar zeigt sich währenddessen bei den Geschäftsentscheidungen von Castellhoff Optik äußerst zurückhaltend, was Christian skeptisch macht. Bernhardt will Conny beweisen, dass er mit dem Trinken aufhört. Doch seine Schuldgefühle gegenüber Jonas machen es ihm schwer, der Flasche zu widerstehen.

Telenovela
