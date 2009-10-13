Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 10Folge 14vom 13.10.2009
43 Min.Folge vom 13.10.2009Ab 6

Alisa sucht verzweifelt nach einem passenden Spender für Jonas, während Dana sich in ihrer Sorge um ihn selbst testen lassen möchte. Doch die Untersuchung bringt ein anderes Ergebnis als erwartet. Caro muss sich derweil fragen, wie weit sie gehen würde, um Oskars Anerkennung zu erlangen. Bernhardt kämpft nach seiner Fahrerflucht mit seinem schlechten Gewissen und wird mit Lars' geballter Wut konfrontiert, als diese sich beim Fußballtraining gegen ihn entlädt.

