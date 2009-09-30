Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 140

TelenovelaStaffel 10Folge 5vom 30.09.2009
Folge 140

Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 5: Folge 140

42 Min.Folge vom 30.09.2009Ab 6

Alisa ist verärgert, dass das Geschäft mit einem potentiellen Großkunden nicht geklappt hat. Mehr denn je befürchtet sie, mit ihrer Kristallschleiferei nicht marktfähig zu sein. Sie unternimmt einen erneuten - und dank einer gekonnten Scharade von Betty und Karl - erfolgreichen Versuch, den Kunden von ihrem Angebot zu überzeugen. Währenddessen triumphiert Oskar: Christian wird aufgrund seiner wiederholten klaustrophobischen Anfälle krankgeschrieben. Oskar glaubt, dass er endlich wieder freie Bahn für seine Waffengeschäfte hat - und ahnt nicht, dass er mit seiner Aktion einen neuen Gegner in die Firma lockt.

