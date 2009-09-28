Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 3: Folge 138
Betty plagt nach ihrem Kuss mit Paul ihr schlechtes Gewissen. Doch statt sich Alisa anzuvertrauen, macht sie unbeabsichtigt Gabi zu ihrer Mitwisserin. Als Alisa ein Gespräch zwischen den beiden mit anhört, fühlt sie sich von Betty verraten. Paul kümmert sich nach ihrer Tablettenüberdosis um Tamara, wodurch Lars einen falschen Eindruck bekommt und ihn während der Anhörung vor der Ärztekammer als Dealer hinstellt. Tamara macht den Eklat durch ihre Aussage nur noch schlimmer, so dass Paul um die Wiedererlangung seiner Approbation fürchten muss. Liliana ist laut Ludwigs Testament Alleinerbin von Castellhoff Optik, doch sie fühlt sich durch die neue Situation überfordert. Zu Oskars Erleichterung entscheidet sie, die Firmenleitung weiterhin Christian und Oskar zu überlassen.
