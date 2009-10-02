Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 142

TelenovelaStaffel 10Folge 7vom 02.10.2009
42 Min.Folge vom 02.10.2009Ab 6

Alisa kann verhindern, dass Dana und Jonas von Oskar entdeckt werden. Dennoch folgt Jonas nicht ihrem Rat, sondern trifft sich mit Dana zu einem diskreten Rendezvous in Alisas Atelier. Bernhardt weist Connys Bemühungen um eine Aussöhnung zurück, überdenkt jedoch später seine Absage. Doch als er Conny in trauter Eintracht mit Liliana sieht, ertränkt er seinen Kummer im Alkohol und verwüstet Connys und Oskars Arbeitsplätze. Prompt erhält er dafür von Oskar eine Abmahnung. Als Rache für Oskars Demütigung rast Bernhardt in betrunkenem Zustand mit Oskars Auto durch Schönroda. Als Alisa Dana und Jonas bei ihrem Rendezvous in ihrem Atelier ertappt, rennt Jonas kopflos auf die Straße - direkt vor das Auto des betrunkenen Bernhardt.

