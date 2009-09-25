Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 137

TelenovelaStaffel 10Folge 2vom 25.09.2009
Folge 2: Folge 137

42 Min.Folge vom 25.09.2009Ab 6

Alisa gelingt es mit Pauls Hilfe, Tamara wieder auf die Beine zu bringen. Paul kann Tamara wieder stabilisieren, doch nach der beklemmenden Begegnung mit Alisa trifft er eine Entscheidung: Er will seinem Leben eine neue Richtung geben, ausgehen und auf andere Gedanken kommen. Dabei trifft er jedoch ausgerechnet auf Alisas beste Freundin Betty. Karl bekommt keine Hilfe beim Arbeitsamt und muss auf Alisas Angebot zurückgreifen, bei ihr zu arbeiten. Sehr schnell wird ihm jedoch klar, dass Alisa im Moment keinen Auftrag hat. Als Tamara zu ihrer Familie zurückkehrt, wird sie mit der Video-Botschaft ihres Vaters konfrontiert. Ludwigs Vermächtnis rührt alle zutiefst, doch die Testamentseröffnung am Abend hält für alle eine noch größere Überraschung bereit.

