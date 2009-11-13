Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 6: Folge 171
43 Min.Folge vom 13.11.2009Ab 6
Alisa ärgert sich über ihren Ausraster auf der Pressekonferenz. Während Christian versucht den Schaden zu begrenzen, will Alisa mit Oliver endgültig abschließen. Doch das ist schwerer als gedacht. Liliana, die von Oskars Intrigen gegen sie erfahren hat, überrascht Oskar mit einer harschen Ansage: Wenn er sich nicht mit ihrer Führung der Firma abfindet, muss er Castellhoff Optik verlassen. Oskar beschließt zunächst frustriert, seine Zelte in Schönroda abzubrechen. Doch dann bringt ihn Dana unabsichtlich auf die Idee für einen perfiden Plan.
