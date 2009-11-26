Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 15: Folge 180
43 Min.Folge vom 26.11.2009Ab 6
Alisa muss sich eingestehen, dass die überraschende Begegnung mit Gabi auf Olivers Einstandsempfang irritierend für sie war. Sie drängt ihr Unwohlsein jedoch beiseite, als sie erfährt, dass Liliana sich wieder mit Madame Soraya trifft. Als Liliana dann auch noch verschwindet, ist ihre Sorge groß. Jonas muss verarbeiten, dass er möglicherweise der Vater von Danas Kind ist, während Robert beschließt, sich nun endgültig von Mona zu lösen. Ausgerechnet Betty will ihm dabei helfen.
