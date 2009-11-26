Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 180

TelenovelaStaffel 12Folge 15vom 26.11.2009
Folge 15: Folge 180

43 Min.Folge vom 26.11.2009Ab 6

Alisa muss sich eingestehen, dass die überraschende Begegnung mit Gabi auf Olivers Einstandsempfang irritierend für sie war. Sie drängt ihr Unwohlsein jedoch beiseite, als sie erfährt, dass Liliana sich wieder mit Madame Soraya trifft. Als Liliana dann auch noch verschwindet, ist ihre Sorge groß. Jonas muss verarbeiten, dass er möglicherweise der Vater von Danas Kind ist, während Robert beschließt, sich nun endgültig von Mona zu lösen. Ausgerechnet Betty will ihm dabei helfen.

