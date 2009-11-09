Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 167

TelenovelaStaffel 12Folge 2vom 09.11.2009
43 Min.Folge vom 09.11.2009Ab 6

Christian und Liliana sind von Woiters Qualitäten beeindruckt und froh, als er sich zu einer Anstellung bei Castellhoff-Optik bereit erklärt. Alisa muss ihre Entwürfe für Bellhoven unter Zeitdruck fertig stellen. Als sie mit Christian ihren Erfolg feiern will, kommt es zu einem schockierenden Wiedersehen. Dana kann Oskars Vatergefühle bei einer Ultraschall-Untersuchung wachrufen. Jonas sieht reumütig ein, dass er den Bogen überspannt hat, und versöhnt sich mit Alisa. Betty hingegen will Robert aus seiner notorischen Melancholie wegen Mona reißen und wird dabei von seinem Jodeltalent überrascht.

