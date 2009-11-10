Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 3: Folge 168
Alisa unterstellt Oliver, seine Einstellung bei Castellhoff lanciert zu haben, um sich zu bereichern. Betty ermutigt Alisa, Oliver nachzuspionieren, um seine wahren Motive herauszufinden. Als Alisa daraufhin Olivers Tasche in einem unbeobachteten Moment untersuchen will, gerät sie in die Bredouille. Conny droht Bernhardt mit Trennung, als er ihr vorwirft, dass sie der Grund seiner Misere ist. Bernhardt überrascht sie daraufhin mit einer netten Geste, doch Connys Hoffnungen auf Einsicht seinerseits zerschlagen sich. Caro verrät Lars unüberlegt, dass Tamara ihn in Wahrheit nicht nach Braunschweig begleiten will. Lars fühlt sich von Tamara verraten.
