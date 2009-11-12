Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 170
Alisa lässt sich durch Olivers Rückzahlung seiner Schulden nicht beschwichtigen. Erst die Erkenntnis, dass Oliver dafür seinen Sportwagen geopfert hat, stimmt Alisa etwas milder. Sie ist entschlossen, die Pressekonferenz mit Oliver professionell hinter sich zu bringen. Als Oliver jedoch seinen damaligen Betrug an ihr als positiven Karriereschub für Alisa hinstellt, platzt Alisa vor versammelter Presse der Kragen. Um sich nicht länger von Oskar erpressen lassen zu müssen, gesteht Bernhardt Liliana den Diebstahl der 50.000 Euro. Damit handelt er sich seine Kündigung ein, und auch seine Hoffnung, Conny zu beeindrucken, wird bitter enttäuscht. Paul überredet Betty zu einem Ausflug, bei dem es ihm gelingt, Betty für die Schönheit des Harzes zu begeistern.
Staffel 12
