Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 170

TelenovelaStaffel 12Folge 5vom 12.11.2009
Folge 170

Folge 170Jetzt kostenlos streamen

Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 5: Folge 170

43 Min.Folge vom 12.11.2009Ab 6

Alisa lässt sich durch Olivers Rückzahlung seiner Schulden nicht beschwichtigen. Erst die Erkenntnis, dass Oliver dafür seinen Sportwagen geopfert hat, stimmt Alisa etwas milder. Sie ist entschlossen, die Pressekonferenz mit Oliver professionell hinter sich zu bringen. Als Oliver jedoch seinen damaligen Betrug an ihr als positiven Karriereschub für Alisa hinstellt, platzt Alisa vor versammelter Presse der Kragen. Um sich nicht länger von Oskar erpressen lassen zu müssen, gesteht Bernhardt Liliana den Diebstahl der 50.000 Euro. Damit handelt er sich seine Kündigung ein, und auch seine Hoffnung, Conny zu beeindrucken, wird bitter enttäuscht. Paul überredet Betty zu einem Ausflug, bei dem es ihm gelingt, Betty für die Schönheit des Harzes zu begeistern.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Alisa - Folge deinem Herzen
Telenovela
Alisa - Folge deinem Herzen

Alisa - Folge deinem Herzen

Alle 16 Staffeln und Folgen