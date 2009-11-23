Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 177

TelenovelaStaffel 12Folge 12vom 23.11.2009
Folge 177

Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 12: Folge 177

43 Min.Folge vom 23.11.2009Ab 6

Alisa kann ihr Missverständnis des vermeintlichen Heiratsantrags mit Humor nehmen und bezaubert Christian dadurch umso mehr. Er trifft einen Entschluss und bittet Paul und Betty um Hilfe bei der Vorbereitung einer Überraschung. Als Alisa erkennt, um was für eine Überraschung es sich handelt, wird sie von ihren Gefühlen überwältigt. Liliana bricht verzweifelt zusammen, als ihr Oskar von dem Grab ihrer toten Tochter berichtet. In ihrer Verzweiflung findet sie nur bei Oskar Halt, nicht ahnend, dass sie ihm damit in die Hände spielt. Oliver wird von seiner Berliner Vergangenheit eingeholt: Eine aufgebrachte Frau steht plötzlich vor ihm und macht ihm Vorwürfe.

