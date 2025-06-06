Allein unter Bauern
Folge 5: Die Koreaner kommen
45 Min.Ab 6
Koreanische Investoren wollen eine Halbleiterfabrik in Kudrow bauen, was Arbeitsplätze für die Region und einen großen Erfolg für Johannes bedeutet. Doch dann kommt Staatssekretär Ulf Herold zu Besuch und trübt die Euphorie: Der Ministerpräsident will die Fabrik an einem anderen Ort ansiedeln, weil die Region Kudrow sonst über der Bemessungsgrenze von EU-Subventionen läge. Johannes kämpft mit allen Mitteln ...
